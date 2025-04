Palermo verso il Bari: seduta pomeridiana a Torretta. Il report

Continua la preparazione del Palermo in vista della trasferta di Bari, in programma venerdì 11 aprile e valida per la 33esima giornata di Serie B. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club rosanero ha pubblicato inerente alla seduta odierna:

“Allenamento pomeridiano oggi a Torretta per il Palermo guidato da Alessio Dionisi.

I rosanero, dopo un avviamento motorio e tecnico, hanno svolto un’esercitazione sul possesso palla e partite in una porzione ridotta del campo. A concludere la seduta un lavoro aerobico integrato”.