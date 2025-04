Pohjanpalo ringrazia i tifosi dopo la tripletta al Sassuolo: «Complimenti anche a Blin e Ranocchia»

Decisivo con una tripletta nel match vinto dal Palermo per 5 a 3, Joel Pohjanpalo è stato votato come “Player of the Week” della 32esima giornata di Serie B. Attraverso un video di ringraziamenti postato sui canali ufficiali della Lega, l’attaccante rosanero ha anche commentato i suoi tre gol realizzati contro i neroverdi:

«Nel primo gol bisogna fare i complimenti a Blin per il cross. A essere onesto ho visto la palla solo dopo averla colpita perchè davanti avevo Baniya, che è molto alto. Tuttavia, sono stato fortunato ad aver impattato il pallone con forza e ad aver segnato».

Sulla seconda rete: «È stato un gol molto particolare e divertente, anche se speravo che quella rovesciate entrasse…Il gol nasce da una serie di rimpalli e quando ero a terra, con due tocchi molto rapidi, non so come abbia segnato (ride, ndr). Però ho avuto un tempo di reazione rapido e ho indirizzato la palla all’angolino con una conclusione perfetta».

Poi spazio al terzo sigillo, arrivato nuovamente su corner: «Incredibile come abbia fatto un altro gol su calcio d’angolo, e anche in questo caso la palla di Ranocchia era perfetta. Io ero posizionato bene e anche qui ho dato la giusta forza alla palla, ma dalla bandierina è importante come arriva il cross, e i palloni messi al centro da Pippo e Alexis erano fantastici».

