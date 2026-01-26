Palermo verso Bari, lavoro mirato a Torretta sotto la guida di Inzaghi

Il Palermo prosegue la preparazione in vista della trasferta di Bari con una seduta pomeridiana svolta oggi al centro sportivo di Torretta, agli ordini di Filippo Inzaghi.

L’allenamento è iniziato con una fase di riscaldamento, seguita da una partita a ranghi ridotti su una porzione limitata del campo, utile a lavorare su intensità, rapidità di pensiero e gestione degli spazi. Successivamente, il gruppo è stato diviso: i calciatori impiegati nella gara contro il Modena hanno svolto un lavoro aerobico di scarico, mentre il resto della squadra ha proseguito con esercitazioni specifiche, tra navette e conclusioni in porta.

La seduta rientra nel percorso di avvicinamento alla sfida del San Nicola, dove i rosanero saranno chiamati a dare risposte importanti, soprattutto sul piano della brillantezza offensiva. Il lavoro proseguirà nei prossimi giorni con sedute mirate per affinare condizione e dettagli tattici in vista del match contro il Bari.