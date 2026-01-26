Reggiana, risoluzione consensuale con Stulac: ufficiale l’addio dell’ex Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026
Palermo Reggiana 2-0 (139) stulac

È ufficiale l’addio tra la Reggiana e Leo Stulac. Il club granata ha comunicato la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale con il centrocampista sloveno, chiudendo così l’esperienza a Reggio Emilia dell’ex giocatore del Palermo.

«AC Reggiana comunica ufficialmente la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale con il calciatore Leo Stulac. Buona fortuna, Leo!», si legge nella nota diffusa dalla società.

Si conclude dunque anticipatamente il percorso di Stulac in maglia granata. Il centrocampista, noto anche per il suo passato in rosanero, è ora libero di valutare nuove opportunità per il prosieguo della carriera.






