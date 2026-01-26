Palermo, malore in campo durante un’amichevole: assistente capo salvato dal pronto intervento di due infermieri

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 26, 2026
ribolla

Attimi di paura al centro sportivo Ribolla di Palermo, dove una partita di calcio amichevole si è trasformata in un’emergenza sanitaria che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Fortunatamente, il sangue freddo e la professionalità di due infermieri presenti in campo hanno evitato il peggio.

Venerdì sera, durante un incontro tra personale sanitario e agenti della polizia penitenziaria, l’assistente capo coordinatore A.M. si è improvvisamente accasciato al suolo, colpito da un malore risultato fin da subito gravissimo. La situazione è apparsa critica sin dai primi istanti, con l’uomo privo di forze sul terreno di gioco.

Determinante si è rivelata la presenza degli infermieri Ivan Calagna e Sergio Riccobono, che hanno riconosciuto immediatamente la gravità dell’episodio e avviato senza esitazione le manovre salvavita direttamente sul campo. Un intervento rapido e coordinato che ha consentito di stabilizzare l’agente in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Trasportato d’urgenza in ospedale in pericolo di vita, l’assistente capo è ora sotto osservazione. Dai primi bollettini medici arrivano però segnali incoraggianti, a conferma dell’importanza decisiva dell’intervento tempestivo effettuato sul posto.

Quella che doveva essere una serata di sport e condivisione si è trasformata in un momento di grande tensione, conclusosi però con un epilogo positivo grazie alla competenza e al coraggio di chi, anche fuori dal proprio turno di lavoro, ha saputo fare la differenza.

