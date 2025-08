Palermo, spunta Elhan Kastrati per la porta

Un nuovo nome per la porta del Palermo. Come rilanciato da Lorenzo Canicchio, vice direttore della Gazzetta Regionale, i rosanero avrebbero messo gli occhi su Elhan Kastrati, reduce da una lunga esperienza tra i pali del Cittadella.

Il portiere classe ’97, già accostato in passato a diversi club italiani, è ora seguito con interesse non solo dal Palermo, ma anche dalla Reggiana e dal Rapid Bucarest. Sullo sfondo, secondo quanto riferito da Canicchio, ci sarebbe una pista tedesca, al momento ancora defilata ma da non escludere in vista della fase calda del mercato.

A dare ulteriore credibilità alla pista rosanero è intervenuto anche Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, che ha ripostato l’indiscrezione tramite il proprio profilo X, segno che l’interesse del Palermo è concreto e in fase di valutazione.