Fiocco azzurro per il Mudo Vazquez: è nato Bruno, auguri all’ex idolo rosanero

Una lieta notizia che riempie di gioia anche i cuori dei tifosi rosanero: Franco “El Mudo” Vazquez è diventato papà per la seconda volta. Venerdì 3 agosto, alle ore 18:21, all’ospedale di Cremona è nato Bruno, il secondogenito del fantasista classe 1989 attualmente in forza alla Cremonese.

Per assistere al lieto evento, Vazquez aveva lasciato anzitempo il ritiro di Livigno, rinunciando all’amichevole vinta dai grigiorossi per 3-0 contro la Pro Patria. Una scelta dettata dall’amore per la compagna Agostina e dal desiderio di essere presente in un momento così speciale per la famiglia.

A pochi giorni dalla sfida tra Cremonese e Palermo – in programma allo stadio Zini per il primo turno di Coppa Italia – arriva dunque una notizia che va ben oltre il campo e che tocca anche Palermo: la redazione di Ilovepalermocalcio.com si unisce agli auguri per un ex calciatore che, con il suo talento e la sua classe, ha lasciato un segno indelebile nel cuore della tifoseria rosanero.

Benvenuto Bruno, e felicitaciones Mudo!