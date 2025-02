Palermo, si accelera per Mazzitelli: trattativa in corso con il Como

Il Palermo sta intensificando i contatti per assicurarsi Luca Mazzitelli dal Como. Come riportato da Nicolò Schira, il club rosanero sta spingendo per chiudere l’operazione e aggiungere qualità ed esperienza al centrocampo di Alessio Dionisi.

Mazzitelli, classe 1995, è un centrocampista che abbina visione di gioco e inserimenti offensivi, caratteristiche che il Palermo considera fondamentali per rinforzare il reparto in vista della seconda parte della stagione. Il Como, tuttavia, non ha ancora dato il via libera definitivo alla cessione, motivo per cui le parti stanno lavorando per trovare un accordo nelle ultime ore di mercato.

La trattativa è in corso e potrebbe entrare nella fase decisiva a breve. Il Palermo spinge per chiudere, mentre il Como valuta la richiesta: il futuro di Mazzitelli potrebbe presto tingersi di rosanero.