Empoli, pressing su Diakité: il Palermo valuta la cessione

L’Empoli sta intensificando i contatti per portare in Serie A il difensore del Palermo Salim Diakité. Come riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb, il club toscano è alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato e vede nel centrale rosanero un profilo adatto per migliorare la propria difesa in vista della seconda parte della stagione.

Il Palermo, dal canto suo, sta valutando la possibilità di cedere il giocatore, anche se al momento non è ancora stata trovata un’intesa definitiva. La trattativa potrebbe svilupparsi nelle ultime ore di mercato, con l’Empoli pronto a fare un’offerta concreta per convincere i siciliani a lasciar partire il difensore.