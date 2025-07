Palermo, Segre si prepara in vista del ritiro: allenamenti in palestra

Jacopo Segre non perde tempo. Il centrocampista del Palermo, in attesa dell’inizio del ritiro estivo in Val d’Aosta fissato per il prossimo 13 luglio, ha pubblicato oggi una clip nelle proprie Instagram Stories che lo ritrae durante un’intensa sessione in palestra.

Nel video, Segre è impegnato in un esercizio di forza con il bilanciere, a testimonianza della volontà di farsi trovare pronto in vista della nuova stagione. L’allenamento è stato curato dal preparatore atletico Ivan Robustelli, già al lavoro per ottimizzare la condizione dei rosanero.

Segre sarà uno dei pilastri della mediana nella rosa guidata da Filippo Inzaghi, e l’impegno mostrato fuori dal campo lo conferma come punto di riferimento anche nella preparazione.