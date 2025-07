TMW: “Cremonese e Reggiana interessate allo svincolato Rao”

Dopo la mancata iscrizione della Spal al prossimo campionato di Serie C, l’esterno offensivo Emanuele Rao è in cerca di una squadra, e per lui sembra esserci l’imbarazzo della scelta. Sembrano essere infatti molte le squadre che hanno messo gli occhi sull’esterno offensivo classe 2006.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, le ultime due sarebbero Cremonese, reduce dalla promozione in Serie A, e Reggiana, in Serie B. Questi due club si aggiungono alla lista di club, sia di Serie A che di Serie B, interessati al giovane Rao, della quale fanno parte anche Cesena e Bologna.