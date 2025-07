Juve Stabia, idea Carissoni per la corsia destra

Potrebbe subito esserci una nuova avventura in Serie B per il terzino destro Lorenzo Carissoni che, dopo l’addio al Cittadella, è attualmente svincolato. Infatti, secondo quanto scritto da Tuttomercatoweb.com, la Juve Stabia pare averlo messo nel mirino per rimpiazzare Romano Floriani Mussolini, che torna alla Lazio dopo un’ottima stagione.

Il terzino classe ’97, nella scorsa annata, ha fatto buone cose con la maglia del Cittadella: ha infatti collezionato 36 presenze e messo a segno 2 reti. Il club campano potrebbe quindi assicurarsi un giocatore che conosce bene la Serie B, avendo collezionato in carriera 69 presenze in cadetteria.