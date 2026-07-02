Corriere dello Sport: “Palermo, Segre resta una certezza: la nuova maglia allontana le voci d’addio”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
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Il lancio della nuova maglia del Palermo potrebbe aver trasmesso anche un messaggio sul futuro di Jacopo Segre. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, tra i protagonisti scelti dal club per presentare la nuova divisa firmata Puma figurano il capitano Bani, Pohjanpalo, Augello e proprio il centrocampista piemontese, una scelta che sembra rappresentare una risposta alle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane su una sua possibile partenza.

Secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, la situazione di Segre è piuttosto chiara. Il centrocampista, che si appresta a iniziare la sua quinta stagione consecutiva in rosanero, ha un contratto in scadenza nel 2027, ma il Palermo non intende affrontare l’argomento rinnovi durante l’estate, rimandando ogni valutazione nel corso della stagione.


Come evidenzia ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Segre continua a godere della piena fiducia di Filippo Inzaghi, della società e della tifoseria. Il numero 8 viene considerato una delle colonne portanti dello spogliatoio e, fino a questo momento, non ha mai manifestato segnali di insofferenza o la volontà di lasciare Palermo.

Per mettere in discussione un rapporto così solido, spiega Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, dovrebbe arrivare un’offerta particolarmente importante sia per il giocatore, con un contratto di lunga durata, sia per il Palermo. Al momento, però, non risultano proposte di questo tipo.

La presenza di Segre nella campagna di lancio della nuova maglia assume quindi anche un valore simbolico. Secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, il centrocampista rappresenta oggi una delle certezze dalle quali ripartirà il Palermo nella stagione 2026/27, con l’obiettivo dichiarato di conquistare la promozione in Serie A.

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