Corriere dello Sport: “Palermo, tramonta Luvumbo: Osti vira su Elia e tiene aperta la pista Rui Modesto”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
Luvumbo

Luvumbo fonte Lapresse - Ilovepalermocalcio.com

Il Palermo cambia strategia per rinforzare le corsie offensive. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il club rosanero ha deciso di abbandonare definitivamente la pista che portava a Zito Luvumbo, orientando le proprie attenzioni su altri profili per il reparto avanzato.

Secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, la trattativa per l’attaccante del Cagliari si è ormai interrotta e non verrà riaperta. Le perplessità del calciatore sulla possibilità di scendere in Serie B hanno spinto il direttore sportivo Carlo Osti a cambiare obiettivo e a valutare alternative già individuate da tempo.


Come evidenzia ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, tra i nomi tornati in cima alla lista c’è Salvatore Elia, esterno dell’Empoli che il Palermo aveva inseguito con forza già nella scorsa estate. Il classe 1999 conosce bene l’ambiente rosanero, avendo vestito la maglia del Palermo nella stagione 2022/23 prima che un grave infortunio impedisse al club di esercitare il diritto di riscatto. Nonostante il cartellino appartenga all’Empoli, la soluzione Palermo sarebbe particolarmente gradita al giocatore.

Tra le alternative seguite dal Palermo resta anche Mattia Compagnon, reduce dalla promozione in Serie A con il Venezia. Paolo Vannini, sulle colonne del Corriere dello Sport, sottolinea inoltre che il nome di Rui Modesto non è mai uscito dai radar della dirigenza rosanero.

Proprio nella giornata di ieri il Palermo ha salutato Rui Modesto attraverso un post sui social insieme a Gomis, Bereszynski, Veroli e Giovane, ma, secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, il club starebbe studiando una nuova operazione con l’Udinese per riportare il laterale in Sicilia. I friulani, però, preferirebbero una cessione a titolo definitivo, mentre il Palermo valuta una formula diversa.

Rui Modesto, autore dell’ultimo gol stagionale dei rosanero nella sfida playoff contro il Catanzaro, rappresenta un profilo particolarmente apprezzato da Filippo Inzaghi grazie alla sua duttilità tattica, alla conoscenza dell’ambiente e alla capacità di ricoprire più ruoli.

Per quanto riguarda Luvumbo, invece, il capitolo sembra definitivamente chiuso. Come conclude Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il giocatore avrebbe manifestato la volontà di restare in Spagna, con il Maiorca in pole, spingendo il Palermo a interrompere l’attesa e a concentrarsi su obiettivi differenti.

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