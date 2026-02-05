Palermo, seduta mattutina a Torretta: lavoro su tattica offensiva e calci piazzati
Allenamento mattutino oggi per il Palermo guidato da Filippo Inzaghi. I rosanero si sono ritrovati in campo per una seduta mirata alla preparazione tattica, proseguendo il lavoro in vista delle prossime gare di campionato.
Dopo una prima fase di riscaldamento, la squadra ha svolto un’esercitazione dedicata alla tattica offensiva, con particolare attenzione ai movimenti e allo sviluppo della manovra. A chiudere la seduta, un focus specifico sui calci piazzati a favore, aspetto su cui lo staff tecnico continua a lavorare con continuità.
Il gruppo prosegue così il percorso di avvicinamento ai prossimi appuntamenti, mantenendo alta l’intensità e la concentrazione.