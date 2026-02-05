Palermo, seduta mattutina a Torretta: lavoro su tattica offensiva e calci piazzati

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (84) campi allenamento

Allenamento mattutino oggi per il Palermo guidato da Filippo Inzaghi. I rosanero si sono ritrovati in campo per una seduta mirata alla preparazione tattica, proseguendo il lavoro in vista delle prossime gare di campionato.

Dopo una prima fase di riscaldamento, la squadra ha svolto un’esercitazione dedicata alla tattica offensiva, con particolare attenzione ai movimenti e allo sviluppo della manovra. A chiudere la seduta, un focus specifico sui calci piazzati a favore, aspetto su cui lo staff tecnico continua a lavorare con continuità.

Il gruppo prosegue così il percorso di avvicinamento ai prossimi appuntamenti, mantenendo alta l’intensità e la concentrazione.

Altre notizie

Screenshot 2026-02-05 151216

MC Menor JP al Renzo Barbera: il fenomeno social brasiliano incontra il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
WhatsApp Image 2026-02-05 at 09.53.05

Palermo, già tanti tifosi allo Store del Barbera per le prime maglie di Johnsen e Rui Modesto

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (55) segre

Palermo, dieci partite in 42 giorni: in palio c’è un pezzo di sogno

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo bari serie b 2-0 (32) ranocchia

Ranocchia e il legame con Palermo: «Qui una tappa fondamentale del mio percorso»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo pescara 5-0 (70) ranocchia gomes

Ranocchia non si accontenta: «Posso crescere ancora. Qui mentalità vincente»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo carrarese 5-0 (114) ranocchia

Ranocchia e Inzaghi, fiducia totale: «Un grande gruppo, ora continuità e umiltà»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo padova 1-0 (126) ranocchia

Ranocchia guida il Palermo: «Rigore pesante, ma ora conta ritrovarci al Barbera»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Macia-Melissano

Spezia, Melissano: «Il Palermo ci ha chiesto Vlahovic»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo carrarese 5-0 (120) pohjanpalo

Pohjanpalo e Palermo: «Qui affetto sincero, cultura millenaria e una passione unica»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo padova 1-0 (30) pohjanpalo

Pohjanpalo tra Empoli e Inzaghi: «Siamo consapevoli della nostra forza, vogliamo far gioire il Barbera»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo padova 1-0 (50) pohjanpalo

Pohjanpalo: «A Palermo il meglio deve ancora arrivare. Mi fa piacere ritrovare il mio amico Dennis, con cui ho un grande feeling»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo padova 1-0 (61) pohjanpalo

Pohjanpalo, un anno da re di Palermo: «I gol contano, ma prima viene la squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (84) campi allenamento

Palermo, seduta mattutina a Torretta: lavoro su tattica offensiva e calci piazzati

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Screenshot 2026-02-05 161337

I dati sulle partite di calcio e la loro influenza sui mercati delle scommesse online

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Screenshot 2026-02-05 154525

Padova, Di Mariano si presenta: «Non volevo fare panchina. Ho detto no alla Sampdoria»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Antonelli-Venezia-1

Venezia, Antonelli: «Johnsen? Non mi piacciono i ritorni, non ho mai avuto l’intenzione di prenderlo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Screenshot 2026-02-05 151216

MC Menor JP al Renzo Barbera: il fenomeno social brasiliano incontra il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026