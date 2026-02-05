Palermo-Empoli, già 23.413 cuori rosanero pronti: il Barbera spinge la squadra

Il Renzo Barbera si prepara a fare la sua parte. A pochi giorni dalla sfida tra Palermo ed Empoli, in programma sabato alle 17.15, sono già 23.413 i tifosi pronti a sostenere i rosanero, un dato che certifica il clima di attesa e partecipazione attorno alla squadra di Filippo Inzaghi.

Un numero significativo, che conferma il legame sempre forte tra il Palermo e la sua gente, chiamata a spingere la squadra in un momento cruciale della stagione. Il messaggio è chiaro: il Barbera vuole essere ancora una volta un fattore, trasformandosi in una spinta costante dal primo all’ultimo minuto.

La società ha lanciato l’invito a riempire lo stadio e la risposta del pubblico non si è fatta attendere. L’obiettivo è quello di regalare alla squadra un colpo d’occhio importante e un’atmosfera capace di incidere sull’andamento della partita.

Sabato il Palermo tornerà a giocare davanti al proprio pubblico, e i numeri raccontano già una certezza: il Barbera risponde presente.