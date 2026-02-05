Palermo-Empoli, già 23.413 cuori rosanero pronti: il Barbera spinge la squadra

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo modena 1-1 (45)tifosi

Il Renzo Barbera si prepara a fare la sua parte. A pochi giorni dalla sfida tra Palermo ed Empoli, in programma sabato alle 17.15, sono già 23.413 i tifosi pronti a sostenere i rosanero, un dato che certifica il clima di attesa e partecipazione attorno alla squadra di Filippo Inzaghi.

Un numero significativo, che conferma il legame sempre forte tra il Palermo e la sua gente, chiamata a spingere la squadra in un momento cruciale della stagione. Il messaggio è chiaro: il Barbera vuole essere ancora una volta un fattore, trasformandosi in una spinta costante dal primo all’ultimo minuto.

La società ha lanciato l’invito a riempire lo stadio e la risposta del pubblico non si è fatta attendere. L’obiettivo è quello di regalare alla squadra un colpo d’occhio importante e un’atmosfera capace di incidere sull’andamento della partita.

Sabato il Palermo tornerà a giocare davanti al proprio pubblico, e i numeri raccontano già una certezza: il Barbera risponde presente.

Altre notizie

DIONISI

Empoli verso Palermo: Dionisi studia le mosse al Barbera tra certezze e possibili sorprese

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (84) campi allenamento

Palermo, seduta mattutina a Torretta: lavoro su tattica offensiva e calci piazzati

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Screenshot 2026-02-05 151216

MC Menor JP al Renzo Barbera: il fenomeno social brasiliano incontra il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
WhatsApp Image 2026-02-05 at 09.53.05

Palermo, già tanti tifosi allo Store del Barbera per le prime maglie di Johnsen e Rui Modesto

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (55) segre

Palermo, dieci partite in 42 giorni: in palio c’è un pezzo di sogno

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo bari serie b 2-0 (32) ranocchia

Ranocchia e il legame con Palermo: «Qui una tappa fondamentale del mio percorso»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo pescara 5-0 (70) ranocchia gomes

Ranocchia non si accontenta: «Posso crescere ancora. Qui mentalità vincente»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo carrarese 5-0 (114) ranocchia

Ranocchia e Inzaghi, fiducia totale: «Un grande gruppo, ora continuità e umiltà»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo padova 1-0 (126) ranocchia

Ranocchia guida il Palermo: «Rigore pesante, ma ora conta ritrovarci al Barbera»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Macia-Melissano

Spezia, Melissano: «Il Palermo ci ha chiesto Vlahovic»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo carrarese 5-0 (120) pohjanpalo

Pohjanpalo e Palermo: «Qui affetto sincero, cultura millenaria e una passione unica»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo padova 1-0 (30) pohjanpalo

Pohjanpalo tra Empoli e Inzaghi: «Siamo consapevoli della nostra forza, vogliamo far gioire il Barbera»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

DIONISI

Empoli verso Palermo: Dionisi studia le mosse al Barbera tra certezze e possibili sorprese

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
palermo modena 1-1 (45)tifosi

Palermo-Empoli, già 23.413 cuori rosanero pronti: il Barbera spinge la squadra

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (84) campi allenamento

Palermo, seduta mattutina a Torretta: lavoro su tattica offensiva e calci piazzati

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Screenshot 2026-02-05 161337

I dati sulle partite di calcio e la loro influenza sui mercati delle scommesse online

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026
Screenshot 2026-02-05 154525

Padova, Di Mariano si presenta: «Non volevo fare panchina. Ho detto no alla Sampdoria»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 5, 2026