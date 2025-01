Palermo, Saric si sposa: la proposta di matrimonio alla sua Veronica

Momento felice fuori dal campo per Dario Saric. La compagna del calciatore del Palermo, Veronica Benatti, ha pubblicato su Instagram delle foto e un video in merito alla proposta di matrimonio avanzata dal bosniaco. Tanti i complimenti ricevuti dalla coppia da parte di alcuni giocatori rosanero, tra cui Pietro Ceccaroni e Roberto Insigne. Commenti di auguri anche da parte di alcuni ex Palermo, come Peppe Aurelio ed Edoardo Masciangelo.

