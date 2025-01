Calciomercato Bologna: c’è la fila per Raimondo. Anche la Reggiana sulle sue tracce

Antonio Raimondo è uno dei giocatori che ha più mercato in Serie B. Negli scorsi giorni il giovane attaccante classe 2004, sbarcato a Venezia in estate dal Bologna con la formula del prestito, è stato accostato a club come Salernitana, Sampdoria, Spezia, Pisa e Cosenza. Il giocatore si è messo ben in mostra in cadetteria nella passata stagione con la maglia della Ternana, mentre in massima serie sta trovando poco spazio con i veneti. Secondo “Il Resto del Carlino“, anche la Reggiana si sarebbe mossa per Raimondo: infatti sarebbero stati avviati i primi contatti con il Bologna per capire i margini dell’operazione.

