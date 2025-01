TMW: “Juve Stabia, contatti con il Venezia per Bjarkason”

La Juve Stabia inizia a muovere i primi passi in questa sessione di calciomercato. I campani sperano di cogliere delle opportunità che possano essere funzionali al progetto. Secondo quanto raccolto da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, nel mirino delle Vespe c’è l’ala destra Bjarki Bjarkason, attualmente al Venezia. Il giocatore non ha trovato spazio finora, anche a causa per via di un infortunio (ernia al disco). Non è però scontato che l’operazione vada in porto, tanto che le due società stanno intanto ragionando sulla fattibilità della stessa.

