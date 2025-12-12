Palermo-Sampdoria, Palumbo e Le Douaron alle spalle di Pohjanpalo: le probabili formazioni

Il Palermo si presenta all’appuntamento serale del “Barbera” con l’organico finalmente al completo e poche incognite di formazione. Come riporta il Corriere dello Sport, Inzaghi può contare su tutti gli effettivi e conferma l’assetto tattico che ha prodotto risultati e gol nelle ultime uscite.

Davanti a Joronen, linea difensiva con Bereszynski e Ceccaroni sugli esterni, Bani al centro, unico diffidato della gara. In mezzo al campo Segre e Ranocchia agiranno da interni, con Pierozzi e Augello sulle corsie. Sulla trequarti spazio ancora a Palumbo e Le Douaron, chiamati a supportare Pohjanpalo, riferimento offensivo principale. Una scelta di continuità che, come sottolinea il Corriere dello Sport, riflette la volontà di Inzaghi di non toccare una squadra reduce da due vittorie convincenti.

Buone notizie anche dalla panchina: dopo oltre due mesi torna a disposizione Gyasi, che partirà inizialmente tra le riserve, così come Giovane, completamente recuperato. Una profondità di rosa che, secondo il Corriere dello Sport, rappresenta un fattore chiave in questa fase della stagione.

Di fronte ci sarà una Sampdoria rimaneggiata, con diverse assenze importanti. I blucerchiati, guidati in panchina da Foti e Gregucci, devono fare a meno di Bellemo, Altare, Coubis, Cuni e Romagnoli. In mezzo al campo spazio a Conti, mentre sulla trequarti resta aperto il ballottaggio tra Pafundi e Barak. Una situazione che, come evidenzia ancora il Corriere dello Sport, costringe la Samp a soluzioni obbligate soprattutto in fase di costruzione.

Calcio d’inizio alle 20.30, diretta su Dazn, Prime e Onefootball TV. Arbitrerà Pezzuto di Lecce.

Probabili formazioni

Palermo (4-2-3-1): Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Pierozzi, Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

A disposizione: Gomis, Bardi, Diakitè, Peda, Veròli, Gomes, Vasic, Giovane, Blin, Gyasi, Brunori, Corona.

Allenatore: Inzaghi.

Sampdoria (4-3-2-1): Ghidotti; Vulikić, Ferrari, Henderson, Venuti; Conti, Depaoli, Ricci; Cherubini, Pafundi (Barak); Coda.

A disposizione: Ravaglia, Coucke, Riccio, Giordano, Hadzikadunic, Ferri, Benedetti, Abildgaard, Barak, Pedrola, Narro.

Allenatore: Foti-Gregucci.