Serie B, si apre la 16ª giornata: Palermo-Sampdoria inaugura il turno. Programma e classifica aggiornata
Prende il via la 16ª giornata di Serie B, un turno che si annuncia ricco di incroci pesanti sia in chiave promozione sia nella lotta salvezza. Ad aprire il programma è l’anticipo del venerdì sera tra Palermo e Sampdoria, in scena oggi alle 20.30 allo stadio “Barbera”.
I rosanero cercano continuità davanti al proprio pubblico, mentre la Samp è chiamata a confermare i segnali di crescita mostrati nell’ultimo turno. Una sfida che inaugura un weekend fitto di partite e che può incidere subito sugli equilibri della classifica.
Il programma prosegue sabato con ben sei gare in contemporanea nel pomeriggio. Spiccano Juve Stabia-Empoli, Spezia-Modena e Venezia-Monza, sfide dirette tra squadre che guardano alla parte alta della graduatoria. In serata riflettori su Cesena-Mantova, mentre alle 17.15 va in scena Catanzaro-Avellino, altro incrocio delicato.
La giornata si chiuderà domenica con Carrarese-Virtus Entella nel primo pomeriggio e con Pescara-Frosinone alle 17.15, match che coinvolge la capolista e che potrebbe ulteriormente smuovere la vetta.
Programma 16ª giornata Serie B
Venerdì 12 dicembre
Palermo-Sampdoria – ore 20.30
Sabato 13 dicembre
Juve Stabia-Empoli – ore 15
Reggiana-Padova – ore 15
Spezia-Modena – ore 15
Sudtirol-Bari – ore 15
Venezia-Monza – ore 15
Catanzaro-Avellino – ore 17.15
Cesena-Mantova – ore 19.30
Domenica 14 dicembre
Carrarese-Virtus Entella – ore 15
Pescara-Frosinone – ore 17.15
Classifica Serie B (dopo 15 giornate)
Frosinone 31
Monza 31
Cesena 27
Venezia 26
Palermo 26
Modena 26
Catanzaro 22
Empoli 20
Reggiana 20
Avellino 20
Juve Stabia 19
Padova 18
Carrarese 16
Virtus Entella 15
Bari 15
Sudtirol 14
Spezia 14
Mantova 14
Sampdoria 13
Pescara 10