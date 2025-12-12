Serie B, si apre la 16ª giornata: Palermo-Sampdoria inaugura il turno. Programma e classifica aggiornata

Prende il via la 16ª giornata di Serie B, un turno che si annuncia ricco di incroci pesanti sia in chiave promozione sia nella lotta salvezza. Ad aprire il programma è l’anticipo del venerdì sera tra Palermo e Sampdoria, in scena oggi alle 20.30 allo stadio “Barbera”.

I rosanero cercano continuità davanti al proprio pubblico, mentre la Samp è chiamata a confermare i segnali di crescita mostrati nell’ultimo turno. Una sfida che inaugura un weekend fitto di partite e che può incidere subito sugli equilibri della classifica.

Il programma prosegue sabato con ben sei gare in contemporanea nel pomeriggio. Spiccano Juve Stabia-Empoli, Spezia-Modena e Venezia-Monza, sfide dirette tra squadre che guardano alla parte alta della graduatoria. In serata riflettori su Cesena-Mantova, mentre alle 17.15 va in scena Catanzaro-Avellino, altro incrocio delicato.

La giornata si chiuderà domenica con Carrarese-Virtus Entella nel primo pomeriggio e con Pescara-Frosinone alle 17.15, match che coinvolge la capolista e che potrebbe ulteriormente smuovere la vetta.

Programma 16ª giornata Serie B

Venerdì 12 dicembre

Palermo-Sampdoria – ore 20.30

Sabato 13 dicembre

Juve Stabia-Empoli – ore 15

Reggiana-Padova – ore 15

Spezia-Modena – ore 15

Sudtirol-Bari – ore 15

Venezia-Monza – ore 15

Catanzaro-Avellino – ore 17.15

Cesena-Mantova – ore 19.30

Domenica 14 dicembre

Carrarese-Virtus Entella – ore 15

Pescara-Frosinone – ore 17.15

Classifica Serie B (dopo 15 giornate)

Frosinone 31

Monza 31

Cesena 27

Venezia 26

Palermo 26

Modena 26

Catanzaro 22

Empoli 20

Reggiana 20

Avellino 20

Juve Stabia 19

Padova 18

Carrarese 16

Virtus Entella 15

Bari 15

Sudtirol 14

Spezia 14

Mantova 14

Sampdoria 13

Pescara 10