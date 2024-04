Palermo-Sampdoria, Lucioni: «Esonero una sconfitta per tutti noi»

Intervistato da “Sky Sport” Fabio Lucioni ha parlato nel pre-gara di Palermo-Sampdoria commentando anche l’esonero.

Ecco le sue parole:

«L’esonero è una sconfitta per tutti noi. Volevamo continuare un percorso iniziato da inizio anno con il mister mantenendo la classifica più bella. Così non è stato. Purtroppo la società ha preso un’altra strada. Mignani in due giorni ha cercato di lavorare su dei concetti molto semplici e lineari per semplificare il più possibile le cose a noi in campo e risollevare la psicologia della squadra che in questo momento visti i risultati potrebbe essere un po’ sotto terra. Ci siamo guardati in faccia, ci siamo detti tante cose. È giusto che una società così ambiziosa continui sulla sua strada e noi dobbiamo seguirla finché i risultati non arrivano, nella nostra testa ci deve essere sempre l’obiettivo di avere la meglio sull’avversario a partire da oggi che giochiamo in casa davanti al nostro pubblico che ci darà una grande mano».