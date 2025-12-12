Palermo-Sampdoria, le quote a poche ore dal match: rosanero nettamente favoriti

A poche ore dal fischio d’inizio di Palermo-Sampdoria, in programma questa sera alle 20.30 allo stadio Renzo Barbera, le quote dei principali bookmaker fotografano una sfida che sulla carta pende dalla parte dei rosanero. Il segno 1 è considerato l’esito più probabile, mentre il colpo esterno della Sampdoria resta l’ipotesi più difficile.

Nel dettaglio, Bet365 quota la vittoria del Palermo a 1.70, il pareggio a 3.70 e la Sampdoria a 5.25. Quote molto simili quelle proposte da Snai, che offre l’1 a 1.70, la X a 3.65 e il 2 a 4.90.

Ancora più bassa la valutazione del successo rosanero secondo LeoVegas, dove il Palermo è dato vincente a 1.66, il pareggio a 3.60 e la Sampdoria a 4.80. AdmiralBet si allinea con una quota di 1.72 per l’1, 3.60 per la X e 4.80 per il 2.

Tra gli operatori che premiano maggiormente il segno del pareggio c’è NetBet, che propone il Palermo a 1.62, la X a 3.85 e la vittoria blucerchiata addirittura a 5.50, la quota più alta per il 2 tra quelle rilevate. Lottomatica offre invece l’1 a 1.70, il pareggio a 3.60 e la Sampdoria a 5.10.

Chiude il quadro 888sport, con il Palermo a 1.64, la X a 3.55 e il 2 a 4.75, mentre su Betfair il segno 1 è proposto a 1.65, il pareggio a 3.50 e la Sampdoria a 5.00.

Il quadro complessivo delle quote conferma dunque un orientamento netto dei bookmaker: Palermo favorito, pareggio come seconda opzione e Sampdoria chiamata a un’impresa per espugnare il Barbera