Mignani presenta Cesena-Mantova: «Importante dare continuità, contento di chi sta giocando meno»

CESENA – Alla vigilia del match tra Cesena e Mantova, in programma per domani con calcio di inizio alle ore 19.30, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei bianconeri, Michele Mignani.

«La cosa più importante è dare continuità di prestazioni che vuole dire fare dei punti – ha dichiarato il tecnico -. Speriamo in futuro di raccoglierne qualcuno inaspettato»

Su come limitare il possesso palla del Mantova, Mignani non ha dubbi: «Per evitare il rischio di correre a vuoto, noi dobbiamo essere lucidi nel sapere quando possiamo concedere loro il palleggio e quando invece dobbiamo forzare la pressione per andare a prendere palla. Possanzini sta facendo un gran lavoro al di là dei risultati»

Infine, un messaggio alla sua squadra: «Sono contento di chi sta giocando meno e di quelli che entrano. Amoran: ha grande intensità, è cresciuto molto dal suo arrivo ed è pronto per giocare. Come per Piacentini arriverà il suo momento. Arrigoni: ci conosciamo da tanto tempo, l’ho voluto io a Cesena, sta facendo un percorso di crescita dopo il grave infortunio dello scorso campionato che richiede tempo. Sta dando un grande contributo alla squadra anche senza entrare in campo»