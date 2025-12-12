Spezia, Donadoni: «Il Modena ha ambizioni importanti, sarà un match complicato»

Alla vigilia del match tra Spezia e Modena, valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dei bianconeri, Michele Mignani.

«È stata una settimana corta, considerando che abbiamo giocato lunedì. Abbiamo fatto il programma prefissato – ha dichiarato – c’è sempre qualche intoppo legato a qualcuno che non sta benissimo e qualcuno influenzato, ma dobbiamo essere capaci di metterci alle spalle le due vittorie, che sono importanti, ma dobbiamo guardare avanti. Il Modena ha ambizioni importanti, sarà complicato»

Sull’umore della squadra, Donadoni dichiara: «Quando vieni da due vittorie di fila un po’ di morale lo prendi inevitabilmente. Le cose sono decisamente migliorate, ma ho detto ai ragazzi di non adagiarsi perché c’è ancora tanto da fare e tutti gli obiettivi possono essere ancora aperti. C’è uno scenario che può definirsi e che dipenderà da noi»

Poi, uno sguardo al reparto offensivo: «Sono tutti a disposizione. Soleri si è molto più spaventato di quanto realmente fosse l’entità del danno e adesso si sta allenando da due-tre giorni, è ritornato a far parte del gruppo. Artistico ha fatto due gol importanti, ma le mie valutazioni non passano solo per quelli, anche se ci hanno portato sei punti. Mi piace ci sia competizione nella competizione, che ci sia grande unione di intenti»

E alla domanda sul Modena, il tecnico risponde: «Sono focalizzato sul nostro, dobbiamo essere attenti e sapere cosa fare. C’è sempre un avversario che concede qualcosa di più o di meno, ma dobbiamo avere un canovaccio che sia certo e condiviso. Se l’avversario tecnicamente ti è superiore e gli concedi spazi ti metti nelle condizioni peggiori per pensare di poter creargli difficoltà»

Su cosa fare per mettere in difficoltà i canarini, non ha dubbi: «Dovremo essere stretti, corti, compatti e ripartire con grande decisione, sapendo che vanno letti i momenti della gara. Loro hanno qualità tecniche importanti, dovremo essere bravi a limitarli, magari giocando a ritmi superiori. La pressione sarà importante, dovremo essere bravi anche in questo»

Infine, uno sguardo ai possibili colpi di gennaio: «Con il mercato avremo la possibilità di inserire qualcuno di nuovo e dovremo ripartire con idee chiare, in funzione di chi arriva. Stiamo facendo con i presidente e il direttore alcune valutazioni, ho fatto le mie considerazioni che sono in linea con Melissano»