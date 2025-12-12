Trasferta a Palermo, settore ospiti chiuso: nuova beffa per i tifosi della Sampdoria

È l’ennesima beffa per i tifosi della Sampdoria in vista della trasferta di Palermo. A poche ore dalla partita del Renzo Barbera, il settore ospiti è stato chiuso, lasciando spiazzati anche i pochi sostenitori blucerchiati che erano riusciti ad acquistare regolarmente il biglietto.

Come racconta Il Secolo, la comunicazione è arrivata in mattinata via mail ai 12 tifosi residenti fuori dalla Liguria che avevano completato l’acquisto nei giorni scorsi, dopo il divieto imposto ai residenti liguri. Una decisione che ha colpito anche chi, attenendosi alle disposizioni, aveva organizzato la trasferta contando sulla possibilità di assistere alla gara.

Secondo quanto riportato ancora da Il Secolo, i sostenitori non potranno accedere al settore ospiti ma verranno ricollocati in Tribuna, su decisione delle autorità. A spiegare la situazione è Roberto, tifoso sampdoriano residente a Bergamo: «Ci sposteranno, per decisione del Prefetto, in Tribuna».

Una soluzione che evita l’esclusione totale dallo stadio, ma che non cancella l’amarezza per una gestione arrivata all’ultimo momento. Sempre Il Secolo sottolinea come la comunicazione tardiva abbia aumentato il disagio di chi aveva già sostenuto spese di viaggio e programmato la giornata in funzione della partita.

La chiusura del settore ospiti rappresenta l’ultimo capitolo di una vicenda segnata da incertezze e restrizioni, che ha di fatto impedito una presenza organizzata dei tifosi blucerchiati a Palermo. Una trasferta che, anche senza incidenti, si trasforma così in un caso, alimentando polemiche e malcontento tra i sostenitori della Sampdoria.