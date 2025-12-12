Stroppa verso Venezia-Monza: «Stiamo benissimo, è il momento di spingere»

VENEZIA – In vista del match di domani tra Venezia e Monza, con calcio di inizio in programma per le ore 15.00, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei lagunari, Giovanni Stroppa. Il tecnico ha analizzato il prossimo avversario, commentando l’attuale momento dei suoi

«La partita di Avellino è stata la fotografia del nostro campionato – ha dichiarato il tecnico – abbiamo fatto una prestazione straordinaria senza trovare i tre punti. C’è un lavoro da vedere, anche sul gol preso. Potevamo fare meglio prima, dopo e durante, quando dovesse succedere qualcosa di negativo a noi, dobbiamo essere bravi a far gol»

Stroppa ha poi commentato l’attuale momento della sua squadra: «Siamo in forma e stiamo benissimo, va tutto alla grande, ma bisogna portare a casa i punti, che è purtroppo la cosa che manca. Rimane poco della nostra bellezza se non vinciamo. E’ bellissimo perché affrontiamo domani una squadra fortissima, ma conta come tutte le altre»

Poi, spazio ad alcune dichiarazioni sui brianzoli e sul loro mister: «Bianco sa che lo stimo come allenatore, ma gli faccio i miei complimenti perché ha saputo dare motivazioni a giocatori che non avevano più motivazione. Se il Monza presserà alto e ci aggredirà noi faremo lo stesso, se ci aspetteranno anche noi dovremo trovare le contromisure»

Infine, il tecnico non ha dubbi: «La differenza vera la fanno quelli che stanno fuori. Quando si alza l’asticella si va più forte tutti, ma non mi sto lamentando. Bisogna spingere, è il momento di farlo e l’allenatore poi fa giocare anche quelli che hanno avuto meno spazio»