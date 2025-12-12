Sottil verso Spezia-Modena: «Ci siamo preparati bene, ho visto la squadra arrabbiata»

MODENA – In vista del match di domani tra Spezia e Modena, con calcio di inizio in programma per le ore 15:00, ha presentato il match in conferenza stampa l’allenatore dei canarini, Andrea Sottil. Il tecnico ha analizzato le caratteristiche dell’avversario, commentando anche alcune problematiche attuali della sua squadra.

«Lo Spezia l’hanno scorso ha fatto la finale playoff e la struttura della squadra è la stessa – ha dichiarato -. Sarà una partita difficile contro una squadra che ha solidità ed è allenata da un tecnico molto esperto come Donadoni. Grande rispetto per lo Spezia, ci siamo preparati bene, come sempre, e andiamo a fare la nostra partita»

Sottil, ha espresso il suo parere su ciò che è cambiato rispetto all’inizio di stagione: «Per me la prestazione c’è sempre stata; è chiaro che il calcio viaggia per episodi, ma non credo nella sfortuna e non cerco alibi. Per me non è cambiato nulla da inizio anno: siamo partiti con una squadra già pronta rispetto alle altre grazie alla società, per questo siamo partiti fortissimo e all’inizio andavamo più forti degli altri»

Poi, uno sguardo al momento mentale dei canarini: «Quando si fanno prestazioni di questo genere e non si porta a casa nulla, è frustante. Io ho visto una squadra incazzata in maniera positiva, è una squadra che si prende responsabilità e non cerca alibi, cercando di fare meglio e di limare le piccole sbavature. I dettagli fanno la differenza e qualcosa bisogna fare meglio in termini di attenzione: bisogna sempre avere la percezione del pericolo»

Infine, sui gol subiti da rinvio del portiere: «Contro il Cesena eravamo in controllo con Adorni e abbiamo sbagliato individualmente. Contro il Catanzaro dovevamo essere più attenti. Non cerco alibi»