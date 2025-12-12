Ternana, UFFICIALE: arriva una pesante penalizzazione in classifica

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 12, 2025

Calciatori della Ternana che si abbracciano sconsolati/ fonte LaPresse- ilovepalermocalcio.com

In seguito all’udienza di questa mattina al Tribunale federale nazionale, sono stati confermati per la Ternana i cinque punti di penalizzazione in classifica richiesti dalla Procura Federale.

La seconda udienza era in programma stamattina, con la prima del 6 Novembre in cui era stata accolta l’istanza dei legali della società rossoverde, con rinvio a causa dalla possibilità di presentare una documentazione aggiuntiva

La richiesta della procura è dunque pari a 5 punti: due punti per il mancato pagamento degli emolumenti, altri due per i cosidetti altri compensi ed uno alla recidiva. E’ atteso il dispositivo dove verranno ufficializzati i punti di penalizzazione che, a questo punto, oscillano tra i due ed i cinque.

 

 

 

Ultimissime

Stroppa verso Venezia-Monza: «Stiamo benissimo, è il momento di spingere»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 12, 2025

Sottil verso Spezia-Modena: «Ci siamo preparati bene, ho visto la squadra arrabbiata»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 12, 2025

Ternana, UFFICIALE: arriva una pesante penalizzazione in classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 12, 2025

Santa Rosalia, Sant’Agata e la Trinacria: Andújar celebra Palermo e Catania

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 12, 2025

Union Brescia, Pasini: «Ho scelto Corini per andare in Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 12, 2025