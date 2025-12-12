Ternana, UFFICIALE: arriva una pesante penalizzazione in classifica
In seguito all’udienza di questa mattina al Tribunale federale nazionale, sono stati confermati per la Ternana i cinque punti di penalizzazione in classifica richiesti dalla Procura Federale.
La seconda udienza era in programma stamattina, con la prima del 6 Novembre in cui era stata accolta l’istanza dei legali della società rossoverde, con rinvio a causa dalla possibilità di presentare una documentazione aggiuntiva
La richiesta della procura è dunque pari a 5 punti: due punti per il mancato pagamento degli emolumenti, altri due per i cosidetti altri compensi ed uno alla recidiva. E’ atteso il dispositivo dove verranno ufficializzati i punti di penalizzazione che, a questo punto, oscillano tra i due ed i cinque.