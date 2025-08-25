Palermo, ripresa la preparazione in vista del Frosinone

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2025

È ripresa oggi pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo, guidato da Filippo Inzaghi, in vista della prossima gara casalinga contro il Frosinone.

Dopo un’intensa fase di riscaldamento, i rosanero hanno svolto un’esercitazione focalizzata sul possesso palla. Successivamente, i calciatori che hanno preso parte alla gara contro la Reggiana hanno svolto un lavoro aerobico, mentre il resto del gruppo ha alternato small sided games a una sessione di corsa.

Sui social, il club ha condiviso una clip che mostra la squadra in azione sul campo, offrendo ai tifosi un primo assaggio dell’allenamento in preparazione del match.

