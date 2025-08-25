Un “bianconero” al posto di LEAO: follia l’ultima settimana di calciomercato

Negli ultimi giorni di mercato cominciano gli intrecci con effetto domino tra le big. Il club punta un top player.

Il calciomercato estivo di Serie A si sta rivelando più che mai scoppiettante. Il Napoli campione d’Italia, in particolare, ha operato in modo mirato, mettendo a segno colpi significativi in ogni reparto. Oltre ai rinforzi in attacco e difesa, il vero affare per i partenopei è stato l’arrivo a parametro zero di Kevin De Bruyne.

L’Inter ha risposto con il ringiovanimento della rosa. I nerazzurri hanno puntato su giovani talenti come Sucic, Luis Henrique e Bonny, e si sono assicurati anche il centrocampista Diouf. La dirigenza però continua a sognare anche Lookman.

Anche il Milan ha cambiato volto, soprattutto in mezzo al campo, con gli arrivi di Ricci, Jashari e, soprattutto, Luka Modric. Il centrocampo rossonero si arricchisce così di qualità ed esperienza, mentre l’attacco vede l’innesto di Boniface.

La Juventus ha puntato a rinforzare la sua corsia destra con l’arrivo di João Mário dal Porto. L’attacco bianconero, invece, si è arricchito di un profilo di spicco come Jonathan David, attaccante giovane e talentuoso, che promette di essere uno dei protagonisti del campionato.

Mercato e Leao

Rafael Leão è ormai considerato un simbolo del Milan e, nonostante le speculazioni di mercato, la sua permanenza non è in discussione se non a fronte di un’offerta irrinunciabile. La clausola rescissoria di 175 milioni di euro è scaduta, ma la dirigenza rossonera, consapevole del valore del giocatore, non ha intenzione di cederlo se non per una cifra di poco inferiore.

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina, il portoghese potrebbe cambiare ruolo, non più solo esterno a sinistra, ma anche seconda punta o addirittura centravanti atipico. Il tecnico livornese, infatti, lo sta provando in quella posizione, ottenendo ottimi riscontri.

Da Leao a Sancho

Negli scorsi mesi, il Bayern Monaco ha mostrato un forte interesse per Rafael Leão, considerato il rinforzo ideale per l’attacco bavarese. I tedeschi, che da tempo seguono il talento portoghese, hanno effettuato diversi sondaggi per valutare la fattibilità dell’operazione, ma hanno sempre trovato un muro da parte del Milan.

Di fronte al “no” categorico del Milan, il Bayern Monaco ha dovuto cambiare obiettivo. I bavaresi hanno quindi virato su Jadon Sancho, ex trequartista del Manchester United che era stato in passato nel mirino della Juventus. L’operazione per portare l’inglese in Germania sembra essere ben avviata e il giocatore potrebbe presto sbarcare in Bundesliga, chiudendo così un capitolo di mercato che ha tenuto banco per diverse settimane.