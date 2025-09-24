Palermo: ripresa la preparazione a Torretta. Il report

Il Palermo è tornato al lavoro questa mattina al centro sportivo di Torretta sotto la guida di mister Filippo Inzaghi, in vista della prossima sfida esterna contro il Cesena.

I rosanero reduci dal match di ieri contro l’Udinese hanno svolto una seduta di scarico, mentre il resto del gruppo, dopo una fase di riscaldamento, ha preso parte a small sided games 5 contro 5 e a un successivo lavoro aerobico.

La preparazione proseguirà nei prossimi giorni con allenamenti dedicati all’avvicinamento alla gara del weekend.

