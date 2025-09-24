Palermo: Bereszyński si allena a Torretta con i compagni
Giornata speciale per Bartosz Bereszyński, nuovo acquisto del Palermo. Il difensore polacco si presenterà oggi ufficialmente alla stampa, mentre questa mattina ha già sostenuto la sua prima seduta di lavoro al Palermo CFA di Torretta insieme ai nuovi compagni.
Il club rosanero ha pubblicato una clip che racconta i primi passi di Bereszyński in maglia Palermo, tra sorrisi e impegno sul campo, in attesa di mettersi subito a disposizione di mister Filippo Inzaghi.