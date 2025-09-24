Udinese-Palermo, Peda: “Felice per il mio primo gol, ora testa al campionato”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2025

All’indomani della sconfitta in Coppa Italia contro l’Udinese, che è costata l’eliminazione al Palermo, Patryk Peda ha voluto condividere le sue sensazioni con un post su Instagram.

“Sono felice per il mio primo gol con il Palermo!! Purtroppo il risultato non è stato quello che ci aspettavamo… Ora ci concentriamo sul campionato!!” ha scritto il difensore polacco, autore della rete rosanero nella sfida di ieri in Friuli.

 

 

 

