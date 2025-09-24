Il dramma dell’ex Palermo Sagramola: «Ecco perché ho lasciato Vicenza…»

Dopo mesi di silenzio, Rinaldo Sagramola è tornato a parlare spiegando le ragioni che, nel dicembre 2023, lo portarono a rassegnare le dimissioni dal ruolo di direttore generale del Vicenza. Una decisione maturata per motivi personali, come rivelato in un’intervista al Giornale di Vicenza.

«Una settimana prima di dimettermi mi venne diagnosticato un tumore, sapevo che avrei dovuto affrontare un’operazione e un ciclo di radioterapia, decisi di non rendere pubblica la cosa. Non volli anteporre i problemi personali a quelli professionali. Capite bene che non potevo essere al cento per cento per aiutare il Vicenza che stava vivendo un momento difficilissimo» – ha raccontato l’ex dirigente del Palermo.

Il dirigente ha poi ricordato i momenti complicati successivi all’intervento: «Purtroppo feci un altro intervento al Gemelli di Roma e lì mi presi una brutta infezione, non nego che sono stati mesi molto difficili, ma il fatto che sia qui a parlarne è il segno tangibile che ora è tutto alle spalle».

Sagramola ha quindi fatto un bilancio della sua esperienza in biancorosso, sollevando da ogni responsabilità il tecnico Aimo Diana: «All’interno dello spogliatoio si erano create situazioni ingestibili, erano giocatori bravissimi, ma tra di loro non riuscivano a fare gruppo».