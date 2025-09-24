Palermo, Bereszyński si presenta: «Sono pronto e darò tutto per questa maglia»

Prime parole in rosanero per Bartosz Bereszyński, ultimo arrivato in casa Palermo. Il difensore polacco si è presentato oggi alla stampa presso il Palermo CFA di Torretta, raccontando le sensazioni legate al suo approdo in Sicilia e le aspettative per la nuova avventura.

«Il primo contatto è stato un paio di settimane fa – ha spiegato – ho parlato con il direttore che conosco da anni e, conoscendo Palermo, posso dire che ero già convinto».

Sul rapporto con i nuovi compagni, Bereszyński ha fatto riferimento in particolare a Bani: «Non ci siamo mai conosciuti personalmente, ci eravamo incrociati solo in campo. Ora siamo compagni di squadra, abbiamo un ottimo rapporto e tanta esperienza da mettere al servizio del Palermo. Faremo di tutto per aiutare la squadra».

L’ex Sampdoria ha poi rassicurato sulle proprie condizioni fisiche: «Sono stato svincolato e mi sono allenato a casa, ma fisicamente non ho problemi. Oggi mi sono allenato con il gruppo facendo tutto. La gestione spetta al mister, sarà lui a decidere quando impiegarmi. Io sono pronto».

Un gruppo che ha già conquistato il nuovo difensore: «Ho parlato con diversi compagni che conoscevo, c’è davvero un bel clima nello spogliatoio».

Infine, sulla sua collocazione tattica: «Sono a disposizione, non ho preferenze. Ho giocato da terzino sinistro, braccetto o quinto: deciderà il mister dove farmi giocare. Noi siamo concentrati al 100% su ogni allenamento e sulla prossima partita».