Palermo, Bereszyński si presenta: «Sono pronto e darò tutto per questa maglia»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2025

 

Prime parole in rosanero per Bartosz Bereszyński, ultimo arrivato in casa Palermo. Il difensore polacco si è presentato oggi alla stampa presso il Palermo CFA di Torretta, raccontando le sensazioni legate al suo approdo in Sicilia e le aspettative per la nuova avventura.

«Il primo contatto è stato un paio di settimane fa – ha spiegato – ho parlato con il direttore che conosco da anni e, conoscendo Palermo, posso dire che ero già convinto».

Sul rapporto con i nuovi compagni, Bereszyński ha fatto riferimento in particolare a Bani: «Non ci siamo mai conosciuti personalmente, ci eravamo incrociati solo in campo. Ora siamo compagni di squadra, abbiamo un ottimo rapporto e tanta esperienza da mettere al servizio del Palermo. Faremo di tutto per aiutare la squadra».

L’ex Sampdoria ha poi rassicurato sulle proprie condizioni fisiche: «Sono stato svincolato e mi sono allenato a casa, ma fisicamente non ho problemi. Oggi mi sono allenato con il gruppo facendo tutto. La gestione spetta al mister, sarà lui a decidere quando impiegarmi. Io sono pronto».

Un gruppo che ha già conquistato il nuovo difensore: «Ho parlato con diversi compagni che conoscevo, c’è davvero un bel clima nello spogliatoio».

Infine, sulla sua collocazione tattica: «Sono a disposizione, non ho preferenze. Ho giocato da terzino sinistro, braccetto o quinto: deciderà il mister dove farmi giocare. Noi siamo concentrati al 100% su ogni allenamento e sulla prossima partita».

Ultimissime

Palermo, Bereszyński si presenta: «Sono pronto e darò tutto per questa maglia»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2025

Il dramma dell’ex Palermo Sagramola: «Ecco perché ho lasciato Vicenza…»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2025

Udinese-Palermo, Peda: “Felice per il mio primo gol, ora testa al campionato”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2025

Palermo: Bereszyński si allena a Torretta con i compagni

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2025

Palermo: ripresa la preparazione a Torretta. Il report

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2025