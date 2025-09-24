Nico Paz, offerta dalla Capitale: Inter beffata | 50 milioni di euro cash per il Como

Nico Paz si sta dimostrando uno dei più forti della Serie A.

Nico Paz sta emergendo come uno dei centrocampisti più incisivi del Como. Non è solo questione di talento: la continuità nelle prestazioni lo rende un punto di riferimento per la squadra. Ogni volta che scende in campo, il giovane argentino dimostra capacità di incidere in zona gol, con giocate decisive che cambiano l’andamento delle partite. La sua leadership e l’atteggiamento propositivo lo rendono un elemento imprescindibile nel centrocampo lariani, anche in un roster giovane e offensivo.

La sua crescita è confermata dai numeri: l’ultimo assist servito a Kempf ha lanciato la rimonta del Como contro la Fiorentina, contribuendo al secondo successo stagionale della squadra di Fabregas. Dalla scorsa stagione, come evidenziato da Opta, nessun centrocampista di Serie A ha servito più assist di lui: dieci in totale, al pari di Pulisic e Lukaku.

Questa statistica lo colloca tra i migliori rifinitori del campionato, capace di creare occasioni con regolarità e di determinare il risultato delle partite. La sua visione di gioco, unita alla tecnica sopraffina, lo rende un punto di riferimento in mezzo al campo, pronto a supportare compagni e guidare l’azione offensiva.

Ormai considerato un top player emergente, Paz sta convincendo anche i più scettici: il suo talento e la capacità di incidere nelle partite più importanti lasciano intendere che il futuro dell’argentino possa essere ai massimi livelli del calcio europeo. La sua crescita costante lo rende un protagonista da seguire con attenzione.

Tottenham respinto, Como tiene duro

All’inizio di agosto il Tottenham ha provato a portarsi a casa Nico Paz, presentando un’offerta da 40 milioni di euro al Como. Il club di Suwarso, però, l’ha subito rispedita al mittente, valutando il giovane trequartista argentino circa 70 milioni. Paz, già nel mirino di diverse big europee, tra cui l’Inter, resta così un obiettivo ambito ma difficile da raggiungere per il momento.

Nonostante il rifiuto iniziale, gli Spurs non sembrano voler mollare e hanno alzato la proposta fino a 50 milioni. Al momento, però, non c’è ancora l’ok né da parte del Como né del giocatore, che rimane concentrato sul prosieguo della stagione con i lariani.

Futuro in Europa

Il talento di Paz non passa inosservato e il suo futuro appare ormai legato a un club di primissimo livello. Le indiscrezioni indicano che il Real Madrid potrebbe fare sul serio per il centrocampista argentino, con un possibile trasferimento a fine stagione.

La crescita costante e le prestazioni di alto livello del giocatore rendono chiaro come Paz sia destinato a calcare i palcoscenici più importanti del calcio europeo. Per il momento, però, resterà al Como, con la possibilità di una cessione che potrebbe concretizzarsi solo a giugno, quando il club e il giocatore potranno trattare senza fretta.