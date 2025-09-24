Criscitiello: «Udinese-Palermo? Giocatela al Barbera, non a Udine deserta»

La Coppa Italia torna al centro del dibattito. A incendiare la discussione è stato Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, che nel corso della trasmissione Sportitalia Mercato andata in onda ieri sera ha lanciato una vera e propria provocazione: «Facciamo un sondaggio: aboliamo la Coppa Italia. Basta, così non ha senso».

Criscitiello ha criticato il livello tecnico e lo scarso appeal delle sfide dei sedicesimi, citando in particolare Milan-Lecce, definita «una partitella estiva, con il Lecce costretto a presentarsi a San Siro con le riserve», e Udinese-Palermo, che secondo il giornalista avrebbe dovuto giocarsi in Sicilia «per portare almeno 25 mila persone allo stadio».

Il direttore ha poi suggerito un cambio radicale di format: «Apriamo alla Serie C, alla Serie D, portiamo le grandi squadre nei paesini, nelle cittadine piccole. Così almeno ci divertiamo. Giocata in questo modo, la Coppa Italia non serve a nulla».

