Siparietto imbarazzante in diretta TV: complimenti fuori luogo alla conduttrice? Scoppia la polemica

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 24, 2025

Serata di Coppa Italia allo stadio San Siro, con il Milan che supera agevolmente il Lecce e conquista l’accesso agli ottavi di finale. Nel post-partita, trasmesso su Mediaset all’interno di Coppa Italia Live, il vice allenatore rossonero Marco Landucci – in panchina al posto di Allegri squalificato – si è collegato in diretta con lo studio condotto da Monica Bertini. Proprio lì si è consumato un siparietto che ha fatto discutere: «Buonasera a voi e soprattutto a lei, preferisco sempre le donne… noi della vecchia generazione abbiamo questa predilezione», ha esordito Landucci, per poi aggiungere in chiusura: «Monica è molto, molto bella».

In studio, accanto alla giornalista, c’era anche Christian Panucci, che ha alimentato la gag con altre battute («Anche noi preferiamo le donne»), scatenando risate di contorno. Bertini ha accolto gli apprezzamenti con garbo, ma ha riportato subito la conversazione sul calcio, invitando a proseguire con le domande tecniche.

Un fuori programma nato sul tono della leggerezza, che però in pochi minuti ha assunto i contorni di una chiacchiera da bar, dividendo il pubblico tra sorrisi e imbarazzo.

 

