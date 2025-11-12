Palermo, ripresa degli allenamenti a Torretta sotto gli ordini di Inzaghi

È ripresa oggi pomeriggio al Cfa di Torretta la preparazione del Palermo, agli ordini di Filippo Inzaghi.

Come comunicato dal club rosanero, la squadra ha iniziato la seduta con una fase di riscaldamento, seguita da un’esercitazione sul possesso palla e da un lavoro aerobico.

Il Palermo proseguirà nei prossimi giorni la preparazione in vista dei prossimi impegni di campionato, con l’obiettivo di ritrovare continuità di risultati dopo le ultime uscite.