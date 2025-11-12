Palermo, ripresa degli allenamenti a Torretta sotto gli ordini di Inzaghi

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2025

È ripresa oggi pomeriggio al Cfa di Torretta la preparazione del Palermo, agli ordini di Filippo Inzaghi.
Come comunicato dal club rosanero, la squadra ha iniziato la seduta con una fase di riscaldamento, seguita da un’esercitazione sul possesso palla e da un lavoro aerobico.

Il Palermo proseguirà nei prossimi giorni la preparazione in vista dei prossimi impegni di campionato, con l’obiettivo di ritrovare continuità di risultati dopo le ultime uscite.

Ultimissime

Palermo, ripresa degli allenamenti a Torretta sotto gli ordini di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2025

Bonetti: «Esordire a Palermo davanti a 35mila persone è stata la gioia più grande della mia vita»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2025

Caso “Le Iene”, la Procura Federale archivia: nessun illecito per l’ex dirigente della Sampdoria Luca Silvani

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2025

Serie C, Venturato vicino a sedere sulla panchina del Livorno

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2025

Frosinone, Calò: «In Serie B serve un gruppo forte e sano, senza avere la pressione di vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 12, 2025