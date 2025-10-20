Palermo, ripresa a Torretta: scarico per i titolari, lavoro tecnico e aerobico per il resto del gruppo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2025

È ripresa questa mattina, al centro sportivo di Torretta, la preparazione del Palermo di Filippo Inzaghi in vista della prossima sfida di campionato contro il Catanzaro.

Seduta di scarico per i calciatori impegnati ieri nel match casalingo contro il Modena, terminato 1-1 al Renzo Barbera.

Il resto del gruppo, invece, ha svolto una sessione di lavoro più intensa: dopo una prima fase di riscaldamento, i rosanero hanno effettuato una esercitazione 4 contro 4 sul possesso palla, seguita da un lavoro aerobico alternato a una partita su campo ridotto.

Il Palermo proseguirà la preparazione nei prossimi giorni, con l’obiettivo di arrivare al meglio alla trasferta di Catanzaro, valida per la 9ª giornata di Serie BKT.

