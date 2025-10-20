Filippo Inzaghi premiato come miglior allenatore della scorsa Serie B: «Lo dedico al Pisa e ai pisani»

Filippo Inzaghi, oggi tecnico del Palermo, è stato insignito del Premio Manlio Scopigno e Felice Pulici come miglior allenatore della scorsa Serie B. Il riconoscimento arriva dopo l’ottima stagione alla guida del Pisa, culminata con una cavalcata che ha riportato entusiasmo e gioco nella piazza toscana.

In un videomessaggio, Inzaghi ha espresso tutta la sua gratitudine e il proprio legame con la città:

«Ciao a tutti, voglio ringraziare la giuria del premio Scopigno. È un onore ricevere il riconoscimento come miglior allenatore della Serie B. Lo dedico al Pisa, al mio staff, ai miei giocatori e a tutta la piazza pisana. È stato un percorso che porterò sempre con me».

Il tecnico rosanero, impossibilitato a presenziare alla cerimonia, ha aggiunto:

«Non potevo essere lì a riceverlo, ma lo farò presto a Palermo e non vedo l’ora. Ringrazio di cuore tutti: per me, che sono anche cittadino onorario di Rieti, è una grande soddisfazione ricevere questo premio».