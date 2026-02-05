Palermo, ricordi Quaison? Il trequartista svedese riparte dalla seconda divisione araba

Robin Quaison, ex stella del Palermo, ha trovato una nuova destinazione per la sua carriera. Il trequartista svedese, che ha vestito la maglia rosanero dal 2014 al 2017 con 70 presenze e 8 gol all’attivo, è ufficialmente un nuovo giocatore del Gulf United FC, club che milita nella seconda divisione degli Emirati Arabi Uniti.

A 32 anni, Quaison aveva lasciato il suo ultimo club, l’Aris Salonicco, lo scorso agosto, rimanendo svincolato fino ad oggi. Non è la prima volta che il calciatore svedese si avventura in Medio Oriente: dal 2021 al 2024 ha giocato per l’Al-Ettifaq in Arabia Saudita, contribuendo all’espansione della sua esperienza internazionale.

Con la sua esperienza in Serie A, in Europa e con la nazionale svedese (52 presenze e 4 gol, oltre alla partecipazione a Euro 2020), Quaison si appresta ora a rimettersi in gioco in un nuovo capitolo della sua carriera, in un campionato meno visibile ma comunque competitivo e in forte crescita. Sarà interessante seguire la sua avventura in un contesto così diverso da quello europeo, ma non privo di opportunità.