Palermo ricorda le vittime del cantiere del Barbera: domani lo striscione

Trentasei anni fa, il 30 agosto 1989, persero la vita cinque operai durante i lavori di ampliamento dello stadio “La Favorita”, oggi Renzo Barbera, in vista dei Mondiali di Italia ’90. Le vittime furono Antonino Cusimano, Serafino Tusa, Giovanni Carollo, Giuseppe Rosone e Gaetano Palmeri.

Come riporta il Giornale di Sicilia, domani in occasione della sfida di campionato Palermo-Frosinone all’interno dello stadio verrà esposto lo striscione #bastamortisullavoro, a memoria di quella tragedia e come richiamo a una battaglia ancora attuale.

«Per noi è sempre un momento di elaborazione e di proposta che, partendo dal ricordo doloroso e dalla memoria di quei cinque morti, ci rimanda a un tema drammatico di estrema attualità», ha dichiarato al Giornale di Sicilia Piero Ceraulo, segretario generale della Fillea Cgil Palermo.

Un’iniziativa simbolica che, come sottolinea ancora il Giornale di Sicilia, vuole unire la memoria storica di Palermo alla lotta contro le morti sul lavoro, un tema che continua a colpire l’Italia e che resta una ferita aperta per il sindacato e per la società civile.