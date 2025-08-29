Tuttosport: “Palermo-Giovane. Biasci all’Avellino. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Movimenti importanti sul fronte cadetto. Come riporta Gianluca Scaduto su Tuttosport, il Palermo ha definito l’arrivo di Samuel Giovane, 22 anni, centrocampista scuola Atalanta, reduce dalle esperienze con Carrarese e Ascoli (86 presenze in Serie B, 1 gol e 6 assist). Per la difesa, dopo la partenza imminente di Giangiacomo Magnani verso la Reggiana, il club rosanero guarda ad Arturo Calabresi, 29 anni, del Pisa.

L’Avellino si è invece aggiudicato la corsa a Tommaso Biasci, 30 anni, attaccante in uscita dal Catanzaro, e – come scrive ancora Scaduto su Tuttosport – ha chiesto alla Cremonese il trequartista Mattia Voloti (31). È ufficiale anche l’arrivo in prestito dal Sassuolo di Filippo Missori, 21 anni, terzino destro e nazionale Under 20.

Il Pescara ha chiuso per Alessandro Vinciguerra, 20 anni, esterno offensivo cresciuto nel vivaio del Cagliari. L’Empoli, invece, ha rinforzato la difesa con Manuel Ricciardi, 25 anni, acquistato dal Cosenza per 500 mila euro.

Capitolo Frosinone: secondo Tuttosport, i ciociari potrebbero riportare in gialloblù Giorgio Cittadini (23) dall’Atalanta U23, già in prestito lo scorso anno, e stanno valutando uno scambio con il Catanzaro che porterebbe in Calabria Francesco Gelli (28) e in Ciociaria l’attaccante Nicolò Buso (25). Intanto è ufficiale l’arrivo dell’esterno bulgaro Adrian Raychev (19), protagonista con la Vis Pesaro in C (17 presenze, 2 gol e 1 assist), che arriva dal Pisa in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

In Liguria, lo Spezia ha annunciato l’ingaggio di Pietro Beruatto, 26 anni, terzino sinistro ex Samp, in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di promozione. Come sottolinea Scaduto sul Tuttosport, Beruatto ritrova così mister D’Angelo, con cui aveva reso al meglio al Pisa.

Infine, la Juve Stabia è vicina a Andrea Giorgini, 23 anni, difensore del Südtirol, e lavora per l’attaccante Luca Pandolfi, 27 anni, reduce dalla retrocessione con il Cittadella ma con un bagaglio di 84 presenze in Serie B, 16 gol e 3 assist.