Palermo, doppio recupero: Gyasi e Gomes tornano in gruppo

Nel report di Paolo Vannini sul Corriere dello Sport il Palermo ritrova Gyasi e Gomes: due rientri che ampliano le scelte di Inzaghi

Nel report pubblicato sul Corriere dello Sport, Paolo Vannini segnala un’importante novità dal centro sportivo di Torretta: Gyasi è tornato in gruppo. La seduta di ieri ha visto il Palermo lavorare quasi al completo, con Gomes e lo stesso Gyasi nuovamente in campo con i compagni.

Per il francese, reduce dalla lussazione alla spalla, l’ottimismo era già filtrato nei giorni scorsi; più sorprendente, come evidenzia ancora Vannini sul Corriere dello Sport, il recupero di Gyasi, soprattutto considerando il recente infortunio muscolare e il fatto che sarà un altro ex della sfida, dopo le sue due stagioni a Empoli.

Difficile immaginare che i due possano competere subito per una maglia da titolare, ma – sottolinea Paolo Vannini del Corriere dello Sport – la loro presenza tra i convocati appare molto probabile. Un ritorno prezioso, che amplia le opzioni a disposizione di Inzaghi in vista della trasferta.