Inzaghi premiato con il Paladino d’Oro: «Onorato, grazie di cuore»

Pippo Inzaghi continua a brillare, in campo e fuori.Il tecnico del Palermo ha ricevuto il Paladino d’Oro, nell’ambito della 45ª edizione dello Sport Film Festival, la più antica rassegna cinematografica sportiva al mondo ospitata nel capoluogo siciliano. Un premio alla carriera per “SuperPippo”, celebrato insieme al club rosanero, che ha ricevuto un riconoscimento speciale per i suoi 125 anni. Per la società era presente il direttore operativo Francesco Barresi.

Non solo. Per Inzaghi è arrivato anche un secondo tributo prestigioso: il tecnico sarà infatti tra i tedofori della fiamma olimpica che farà tappa in Sicilia a metà dicembre, in vista dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026.

Sui social, Inzaghi ha voluto condividere la sua gratitudine. Nel post pubblicato su Instagram, accanto al trofeo in mano, l’allenatore rosanero ha scritto: «Onorato di ricevere il Paladino d’Oro. Grazie davvero di cuore per questo premio speciale», aggiungendo emoticon rosanero e una storia dedicata al CIO accompagnata dalla frase «Che emozione».