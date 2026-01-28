Giornale di Sicilia: “Palermo, la regia gira: Ranocchia cresce, ma ora vuole incidere”

PALERMO –

La regia funziona, eccome. Il Palermo ha trovato equilibrio, personalità e continuità nel suo centrocampo, e gran parte del merito è di Filippo Ranocchia. Prestazioni di alto livello, tanta fisicità e un ruolo sempre più centrale nella manovra rosanero: Inzaghi ha vinto la sua scommessa, come emerge dall’analisi di Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia.

Adesso, però, serve un ulteriore step. Perché Ranocchia ha dimostrato di poter ambire a essere uno dei centrocampisti più forti della categoria e, potenzialmente, anche a un ritorno stabile in Serie A. La prestazione autoritaria offerta contro il Modena ha certificato una crescita psico-fisica già evidente nelle ultime settimane, ma ciò che colpisce maggiormente è la sua evoluzione dal punto di vista carismatico, scrive Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia.

Il numero 10 rosanero gestisce il gioco assumendosi responsabilità pesanti. Oggi il Palermo fatica a fare a meno dei suoi piedi educati: oltre l’84% della manovra passa dalle giocate del regista, che viene sistematicamente cercato dai compagni, consapevoli di mettere il pallone in cassaforte quando lo affidano a lui, evidenzia ancora Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia.

I numeri confermano la centralità di Ranocchia. In stagione ha già effettuato 849 passaggi con una precisione dell’83%, superando i 1.200 tocchi complessivi. Contro il Modena è stato il migliore in campo: 64 passaggi riusciti nei 94 minuti disputati, una calamita per il gioco rosanero. Dati che raccontano un centrocampista dominante nella gestione del possesso, secondo l’analisi di Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia.

Resta però una casella da riempire. Nonostante i 43 tiri tentati finora, di cui 11 nello specchio, il bottino offensivo è ancora povero: una sola rete, segnata in trasferta contro l’Avellino. Ancora più vuota la voce assist, ferma a zero, nonostante Ranocchia sia anche uno dei principali battitori di calci piazzati. Per il decollo definitivo, al Palermo servono anche i suoi numeri in zona gol. A partire, magari, già dalla prossima trasferta di Bari.