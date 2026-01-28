Giornale di Sicilia: “Vasic, dalla panchina al rilancio: a Bari un’altra occasione”

PALERMO –

La crescita era stata evidente, quasi esponenziale. Poi, improvvisamente, lo stop. Aljosa Vasic è passato in poche settimane da possibile protagonista della rincorsa rosanero a una doppia panchina consecutiva contro Spezia e Modena. Una scelta che ha sorpreso molti, ma che non è legata a problemi fisici: alla base delle esclusioni ci sono esclusivamente valutazioni tecnico-tattiche, come spiega Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia.

Nel match contro lo Spezia, Superpippo ha rinunciato alla velocità e all'estro dell'ex Padova per puntare su una soluzione più muscolare a centrocampo. Con un vantaggio da difendere e il ricordo ancora vivo della rimonta subita a Mantova, la scelta è ricaduta su un assetto più prudente, rilanciando Gyasi e puntando su una mediana più fisica.

Scenario diverso a Modena, dove il Palermo ha cambiato pelle fin dal primo minuto. Un centrocampo più robusto, con Segre impiegato tra mediana e trequarti, e gli innesti di Gyasi e Le Douaron nella ripresa al posto di Gomes e Palumbo. Se contro lo Spezia i rosanero avevano comunque costruito diverse occasioni, al Braglia la fase offensiva è apparsa decisamente meno brillante.

Eppure, Vasic resta un elemento capace di incidere. Lo dimostrano i segnali lasciati nelle ultime apparizioni: a Mantova il suo assist ha deciso la gara per lo 0-1 firmato Ceccaroni, mentre nel finale convulso contro il Padova la sua intensità aveva aiutato la squadra a tenere il pallone lontano dall'area. Ora, con la trasferta di Bari alle porte, il numero 14 spera in una nuova chance per rimettersi al centro del progetto, come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia.