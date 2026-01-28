Giornale di Sicilia: “Vasic, dalla panchina al rilancio: a Bari un’altra occasione”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
palermo carrarese 5-0 (53) vasic

PALERMO –
La crescita era stata evidente, quasi esponenziale. Poi, improvvisamente, lo stop. Aljosa Vasic è passato in poche settimane da possibile protagonista della rincorsa rosanero a una doppia panchina consecutiva contro Spezia e Modena. Una scelta che ha sorpreso molti, ma che non è legata a problemi fisici: alla base delle esclusioni ci sono esclusivamente valutazioni tecnico-tattiche, come spiega Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia.

Nel match contro lo Spezia, Superpippo ha rinunciato alla velocità e all’estro dell’ex Padova per puntare su una soluzione più muscolare a centrocampo. Con un vantaggio da difendere e il ricordo ancora vivo della rimonta subita a Mantova, la scelta è ricaduta su un assetto più prudente, rilanciando Gyasi e puntando su una mediana più fisica, secondo l’analisi di Alessandro Arena del Giornale di Sicilia.

Scenario diverso a Modena, dove il Palermo ha cambiato pelle fin dal primo minuto. Un centrocampo più robusto, con Segre impiegato tra mediana e trequarti, e gli innesti di Gyasi e Le Douaron nella ripresa al posto di Gomes e Palumbo. Se contro lo Spezia i rosanero avevano comunque costruito diverse occasioni, al Braglia la fase offensiva è apparsa decisamente meno brillante, scrive ancora Alessandro Arena sulle colonne del Giornale di Sicilia.

Eppure, Vasic resta un elemento capace di incidere. Lo dimostrano i segnali lasciati nelle ultime apparizioni: a Mantova il suo assist ha deciso la gara per lo 0-1 firmato Ceccaroni, mentre nel finale convulso contro il Padova la sua intensità aveva aiutato la squadra a tenere il pallone lontano dall’area. Ora, con la trasferta di Bari alle porte, il numero 14 spera in una nuova chance per rimettersi al centro del progetto, come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia.

Altre notizie

tramoni

La Nazione: “Caso Tramoni: in fase di stallo. Attesa la decisione del numero 10”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (54) ranocchia

Giornale di Sicilia: “Palermo, la regia gira: Ranocchia cresce, ma ora vuole incidere”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
palermo frosinone 2-0 (19) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, piano B pronto: Johnsen prende quota, Mota più defilato”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
inzaghi mirri gardini osti (17)

Giornale di Sicilia: “Tramoni, muro del Pisa: Palermo a Bari senza rinforzi”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
tramoni

Corriere dello Sport: “Palermo, affondo per Tramoni. E Magnani rientra per Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
tramoni

Palermo-Tramoni: il Pisa frena la trattativa

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
palermo bari serie b 2-0 (58) palumbo castrovilli

Bari, continuano gli allenamenti in vista del Palermo: Castrovilli torna in gruppo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (103) logo ingresso campi

Palermo verso Bari: lavoro sulla fase difensiva a Torretta

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
622801848_1328394775972604_5260784269911080471_n

Palermo, Magnani pronto al rientro: presto a disposizione di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
e3e7b5e1-al-EY-55c4cb79

Palermo ed Etihad Airways insieme: avviata una nuova partnership

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
longo conferenza bari

Repubblica: “Venerdì arriva il Palermo. Sette giorni per rifare il Bari, a Longo servono più rinforzi”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
Screenshot 2026-01-27 084818

Repubblica: “Tramoni al Palermo, affondo decisivo. Il giocatore dice sì ai rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo pisa 1-2 (1) Inzaghi

La Nazione: “Pisa-Inzaghi, ancora non c’è accordo per il docufilm della promozione”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
tramoni

La Nazione: “Caso Tramoni: in fase di stallo. Attesa la decisione del numero 10”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (54) ranocchia

Giornale di Sicilia: “Palermo, la regia gira: Ranocchia cresce, ma ora vuole incidere”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
palermo carrarese 5-0 (53) vasic

Giornale di Sicilia: “Vasic, dalla panchina al rilancio: a Bari un’altra occasione”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
palermo frosinone 2-0 (19) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, piano B pronto: Johnsen prende quota, Mota più defilato”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026