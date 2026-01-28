Giornale di Sicilia: “Palermo, piano B pronto: Johnsen prende quota, Mota più defilato”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
palermo frosinone 2-0 (19) osti

PALERMO –
Accanto alla pista principale che porta a Matteo Tramoni, il Palermo lavora sottotraccia su soluzioni alternative per non farsi trovare impreparato nel rush finale del mercato. La più concreta è quella che conduce a Dennis Johnsen, profilo ritenuto percorribile e già attenzionato da tempo. Il dialogo con la Cremonese è attivo e il contesto viene valutato come favorevole sotto diversi aspetti, anche se i numerosi infortuni che stanno colpendo il club grigiorosso non agevolano l’operazione, come riferisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

Il norvegese, però, non è considerato intoccabile e rappresenta una carta pronta nel mazzo del Palermo. In una finestra invernale così compressa, la velocità di esecuzione può fare la differenza e il club rosanero ne è pienamente consapevole, sottolinea ancora Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia.

Più defilata, ma non del tutto archiviata, la pista che porta a Dany Mota. Il gradimento per l’attaccante del Monza è noto da tempo, così come l’interesse verso la destinazione rosanero. L’operazione resta però fortemente condizionata dalle strategie del club brianzolo, poco propenso a rafforzare una possibile concorrente, e da un recente stop fisico del giocatore che, seppur di lieve entità, rallenta l’avanzamento della trattativa, analizza Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia.

Sul fondo resiste anche l’ipotesi Pierini del Sassuolo, nome che potrebbe tornare d’attualità solo in caso di difficoltà sulle altre piste. Un ventaglio di soluzioni che conferma come il Palermo stia muovendosi su più tavoli, pronto a intervenire senza stravolgimenti ma con l’obiettivo di consegnare a Inzaghi un rinforzo utile e immediatamente spendibile, come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

